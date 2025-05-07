寬宏第1季獲利 年增近一倍

寬宏藝術（6596）展覽布局有成，毛利大躍進，昨（6）日發布首季財報，第1季單季稅後純益1.45億元，年增98%；每股純益（EPS）3.81元，獲利創下單季新高紀錄。

寬宏指出，第1季營收雖然較去年同期衰退，然各節目完售比例高且成本控管得宜，使毛利率提升至50%，營業毛利達2.34億元，年增55%，獲利較去年同期倍增，創下單季新高紀錄。

寬宏表示，今年展覽大有突破，其中「AI繪動的畫」是公司全程規劃打造，且為初次嘗試AI相關展覽，因互動性、趣味性強，頗受市場好評，售票率極佳，預期暑假也會推出AI相關展覽。

另，第1季認列演出有民歌50高峰會全省共6場、冰上迪士尼8場小巨蛋、冰島Sigur Ros樂團2場、飛鳥涼國際會議中心1場、戴佩妮台北小巨蛋1場、OZI北流1場、另有AI繪動的畫、AI SPORTS、田中達也微型展等熱賣特展。

值得一提的是，近期投資人所關注的匯率議題，寬宏指出，綜觀台幣對美元等外幣升值對公司營運有正面影響，公司以國內藝文活動市場為主，每年均引進許多國外藝人演唱會與音樂劇，台幣走強可減低國外活動演出與相關後勤的外幣成本，進而提升國外專案毛利率表現，公司下半年與明年度規劃引進的國外藝文活動都將受惠。

展望後況，寬宏表示，第2季有10餘場讚聲演唱會，經典音樂劇悲慘世界台北站也將起跑，6月12日到7月6日於國家戲劇院演出30場，第3季則迎來營運高峰，包括7月10日悲慘世界移往高雄衛武營演出22場、7月11日起天后江蕙也開啟8場高雄巨蛋演唱會，8月8日則回到台北小巨蛋舉辦12場演出，此外還有西洋天后莎拉布萊曼北流演唱會2場，在國際音樂劇與天后演唱加持下，單季營收、獲利有望再創新高。