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世界法說會／Q1獲利創近9季新高 AI晶圓進入試產、全年展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

晶圓代工廠世界（5347）6日公布首季獲利季增三成，每股純益1.31元，公司預期本季出貨量、產能利用率、產品均價（ASP）等營運指標均有成長空間，但仍不敵新台幣強升衝擊，導致毛利率不增反降，恐再次跌破三成大關。

世界舉行法說會，並於法說會前先公布首季財報，單季毛利率為30.1%，季增1.4個百分點，年增6.1個百分點；營益率18.7%，季增2個百分點，年增5.9個百分點；稅後純益24.14億元，季增30.7%、年增89.8%，每股純益1.31元，主要受惠於戶需求回溫，以及因應美中貿易關稅不確定性所引發的提前拉貨效應，表現符合公司先前預期。

展望本季，世界預期晶圓出貨量將季增3%至5%，產品平均售價（ASP）可望成長2%以內，產能利用率也可望續揚。惟即便主要營運指標均有上揚空間，世界本季毛利率面臨不增反降的窘境，估計將再度失守三成大關，降為27%至29%左右。

世界坦言，新台幣近期急升，是導致本季毛利率無法隨著其他營運指標走升同步走揚的主要阻力。該公司本季財測匯率以新台幣兌美元30.9為假設基準，若新台幣匯率進一步升值，恐對營收與毛利造成壓力，公司將持續密切關注並採取因應措施。

世界預期，本季將認列約占營收1%的長期合約收入（LT revenue），有助穩定獲利表現。

至於市場關注的外部風險，公司坦言，本季部分客戶提前拉貨效應仍在，但整體影響程度不大，預期單季營收仍可維持小幅成長。下半年在關稅政策尚不明朗的情況下，營運能見度相對較低，公司將視情況審慎調整策略。

針對新興應用領域，世界指出，旗下AI伺服器相關晶圓產品已進入少量試產階段，並收到數百片訂單，預計後續將逐步放量出貨。此外，第二代650V高壓元件預定於第3季跨入量產階段，目前已有多家客戶表達濃厚興趣，相關布局逐漸成形。

資本支出方面，世界預估2025年維持600億元至700億元區間，折舊費用預計約為87億元。與恩智浦合資的新加坡公司VSMC正在興建的12吋晶圓廠將依既定進度穩步推進，預期2026年起相關資本支出與折舊才會逐步反映於財務報表中。

儘管全球景氣尚未全面回溫，世界仍展現良好的營運韌性與產品組合彈性。隨著AI、車用、工控等應用逐步發酵，公司穩健拓展中高階製程布局，有望為後續營運注入新動能。法人普遍認為，儘管短期內仍須面對關稅與匯率等挑戰，世界2025全年營運展望仍審慎樂觀。

新台幣 晶圓廠 毛利率

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