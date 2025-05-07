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太醫首季EPS 1.83元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

太醫（4126）昨（6）日公布今年第1季財報，單季稅後淨利1.32億元，每股稅後純益（EPS）1.83元。

展望第2季營運展望，太醫日前法說會時曾說明，北美、亞洲、日本、歐洲市場表現將持續看好，尤其歐洲接到密閉式抽痰管的大單，業績翻倍成長，第2季出貨力道延續，營運將勝首季。

太醫4月營收1.73億元，月減三成、年減0.97%；公司3月營收2.54億元，月增43.4%、年增12.41%，創下歷史新高，推升單季營收達6.04億元，年增7.19%。

太醫日前參加櫃買中心法說會時曾說明，該公司北美市場營收占比8%，去年第4季成長力道延續到今年，第1季營收成長約一成；亞洲市場第1季亞洲市場成長五成，日本回溫也成長8%，歐洲第1季更較去年成長一倍，主要是接到密閉式抽痰管的大單，預估貢獻可以延續到上半年。至於台灣、中國、拉丁美洲，第1季表現較疲弱，衰退超過一成，德國更大減43%。

太醫 營收

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