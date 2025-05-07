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愛派司 下月中旬掛牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳謝柏宏／台北報導

愛派司（6918）昨（6）日舉行上市前業績發表會，預計將於6月中旬掛牌；該公司所開發的「精準客製化手術導引工具」（PSI），未來計畫將在更多骨科手術當中推廣使用，進一步擴大產品深度與應用範圍。

愛派司董事長李泗銘表示，公司憑藉全球首創、專門針對亞洲人骨骼曲率設計的創新技術，所研發出的骨板及骨釘等骨科植入物，成功顛覆傳統以歐美體型設計的產品，以更符合亞洲人體型的鎖定式設計與高品質鈦合金材質，在台灣自費鎖定式骨板市占超過三成，每月超過200家醫院使用公司產品。

愛派司營收結構以台灣市場為主，占比達76.8%；中國市場占20.9%，其他東南亞及全球市場則占2.3%。其產品結構中，骨板、骨釘、導引工具等創傷與矯正產品貢獻高達82.97%營收，而人工骨、止血粉、一次性手術器材等代理產品則占17.03%。

李泗銘表示，愛派司之所以能夠迅速取得市場上的領導地位，主要來自其突破性設計及深厚的技術研發能力。

公司不僅具完整創傷醫材產品線，還進一步整合醫學影像分析、3D列印與生物力學等先進技術，開發出精準客製化手術導引工具（PSI）。

該工具透過構建病患的3D骨骼模型，精準分析骨折與變形部位，進而協助醫師術前進行更為縝密的規劃與判斷，確保手術與規劃一致，提升術中精準度，顯著提高手術成功率與效率。此技術應用亦已擴展至截骨矯正、關節置換與脊椎手術等領域。

愛派司總經理羅翔煒表示，公司目前已成功建立起一套廣泛且穩定的銷售通路，並與熟悉市場通路之經銷商合作，開發客戶並拓展市場，也利用自製創傷產品打造的銷售網絡，導入代理生化產品，大幅提升銷售效率，未來，愛派司將可望取得更多生化醫療與手術周邊產品的代理機會，並進一步將產品推展至骨科外的其他科別。

手術 營收

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