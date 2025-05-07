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方鼎資訊 今登創櫃板
櫃買中心創櫃板再添生力軍，方鼎資訊股份有限公司（7673）產業類別為數位雲端，將於今（7）日登錄創櫃板。方鼎主要從事健康醫療資訊系統的開發及整合，自公司成立初期，即從勞保及公保醫療申報軟體切入市場，提供符合衛福部及健保法令的醫療資訊系統至各層級院所。
方鼎主要是採用Microsoft Windows作業系統，使用微軟之開發工具，自行開發醫療資訊應用系統，已取得Microsoft認證合作夥伴（Microsoft Certified Partner）、健康資訊交換第七層協定（Health Level Seven）國際認證，並已取得ISO27001認證。
該公司開發的健康醫療資訊系統，主要包括急診、門診、住院、管理、行政及其他部門系統，同時可串接同業／異業的整合式設備，並提供量身訂做的客製化功能開發及軟體擴充，系統上線後並持續提供相關軟體更新與維護。
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