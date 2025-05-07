櫃買四新兵 明天上陣

本周櫃買家族再添多檔新兵，包括立誠（6597）將於明（8）日上櫃掛牌。此外，歐都納已於5月5日登錄興櫃，創新服務、睿騰能源、智新生技將於8日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到27家。

立誠預計於8日上櫃掛牌，櫃買中心當日將舉辦掛牌典禮，於上午9時整進行立誠光電「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。立誠承銷價暫訂86.57元，6日興櫃均價收在100.98元，與承銷價有不小的價差。

立誠主要從事陶瓷電路板的研發、製造以及銷售等業務，2023年度營收為6.03億元，稅後淨利為6,449萬元，每股稅後純益（EPS）為2.44元。2024年度營收為8.67億元，稅後淨利為1.21億元，EPS為4.60元，營收、獲利均較前一年度明顯成長。

興櫃方面，歐都納已於5日正式登錄興櫃，產品主要經營專業性機能服飾、登山露營戶外用品、休閒旅遊用品、水上用品、運動用品、健身瑜珈用品、浮材、鞋材、防護用具等項目研發、製造、批發零售以及進口代理服務。輔導推薦證券商為中國信託、第一金、合作金庫證券，興櫃認購價為38元。

創新服務預計將於8日登錄興櫃，主要是從事精密半導體自動化設備之研發、製造以及銷售等業務，產品涵蓋探針卡相關設備整體解決方案、Pogo Pin自動植針機、精密雷射返修設備等。輔導推薦證券商為凱基、福邦證券，興櫃認購價220元。

睿騰能源將在8日登錄興櫃，主要是從事鋰電池模組（系統）設計、製造以及銷售等相關服務，產品主要應用市場為儲能以及備援、電動自行車、電動移動載具。輔導推薦證券商為永豐金、兆豐證券，興櫃認購價35元。

智新生技*也是8日登錄興櫃，主要是從事RNA核酸藥物研發，輔導推薦證券商為兆豐、福邦、凱基、富邦綜合證券，興櫃認購價4元。