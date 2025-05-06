南俊營收／4月2.05億元、年增20.37% 受惠兩大 CSP 拉貨

南俊國際（6584）6日公布4月營收2.05億元，月增0.57%，年增20.37%，主要是受惠兩大美系雲端服務供應商（CSP）拉貨增加，今年前四個月營收7.05億元，年增22.33%，隨著人工智慧（AI）伺服器滑軌擴大出貨，法人預估，今年業績可望逐季攀升。

另外，2025年的台北國際電腦展，南俊國際應輝達（NVIDIA）邀請，將展示GB300伺服器滑軌。

法人表示，南俊國際第1季淡季不淡，GB200伺服器導軌陸續貢獻營收，出貨量將逐季放大，搭配GB300導軌將在下半年量產，預估該公司今年業績將逐季成長，且GB200、GB300分別有緩軌、短軌設計，ASP與毛利率均高，有利推升今年獲利表現。

對於美國課徵關稅的影響，南俊表示，伺服器產品與美國客戶洽談訂單時，已確認客戶負擔關稅及運輸等費用，因此，關稅影響有限，要注意關稅戰對未來的景氣是否造成影響。

在非伺服器滑軌方面，受到美中關稅戰影響，目前有些客戶在談從中國大陸供應商轉單到南俊生產，由於關稅政策未定案，與客戶還在討論階段。

產能方面，南俊國際原先規劃今年啟動越南新建廠投資計畫，因關稅政策未定而暫緩，目前先在租用的越南廠房生產，今年除了在租用廠房建立伺服器滑軌產線之外，也規劃將原訂明年才要建立的櫥櫃滑軌產線提前到今年。