亞昕財報／第1季EPS 1.55元 創近7年同期新高

亞昕（5213）今年迎交屋潮，首季獲利賺近去年全年，6日發布財報，第1季稅後純益10.29億元，擺脫去年同期虧損窘境，甚至呈現大躍進，每股稅後純益（EPS）1.55元，單季獲利創近7年同期新高。

亞昕同步公告，將辦理現金增資發行新股，發行股數為3,500萬股，每股暫定32元，實際發行價格俟主管機關申報生效後依相關法令規定訂定之。

亞昕表示，今年第1季認列「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、「擎天森林」、「亞昕一見」等案，加上海外案的馬來西亞「喜來城」也開始陸續認列，推升首季營運來到高點。

另外，第1季預計將持續認列「亞昕一見」、「擎天森林」，另還有「昕見築」，第4季預計有總銷77億元「喜徠登」可完工交屋，而延平北路的成屋案「亞昕一邸」，則是賣一戶就可以認列一戶，整體而言，今年預計有七筆以上新建案完工挹注，完工量達約200億元。

推案方面，亞昕今年預計推出12筆個案，其中大案包括總銷90億元的「文商36」、總銷114億元的台中「大連路」、總銷163億元的「林口中山路」，其餘個案還有「中和圓通」、「一邸」、「森丰」、「中央大道」、「寓邸」、「亞昕之森-洲際段」、「亞昕之嶼-榮德段」、「大進段」、「科博段-麻園頭」等。

展望未來，亞昕指出，去年以來買了不少土地，目前手中已完工、在建中及儲備案源，區域遍及雙北市、桃園、新竹、苗栗、台中等，在手庫存量豐富，皆為未來3年後的業績預先鋪路。