網家第一季虧損再收斂 力拚營收與獲利雙軌翻轉

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
網路家庭公布第一季財務報告，稅後虧1.48億元，每股虧0.79元，虧損幅度較前兩季收窄。圖／PChome 24h購物提供
網路家庭公布第一季財務報告，稅後虧1.48億元，每股虧0.79元，虧損幅度較前兩季收窄。圖／PChome 24h購物提供

網路家庭公布第一季財務報告，在聚焦營運體質優化與穩健成長的策略下，第一季合併營收達台幣89.5億元，年減7.3%，稅後虧1.48億元，每股虧0.79元，虧損幅度較前兩季收窄。網家表示，整體財務指標持續朝穩健結構發展，集團營運穩步推進營收與獲利雙軌翻轉目標。

網家表示，B2C個體在3月單月營收已成功翻正，主要挹注來自3C消費性電子產品需求增溫，拉抬營收動能，但因應倉庫整併計畫與財務結構優化，本季認列一次性費用影響單季獲利表現，致第一季合併稅前淨損1108萬元；合併稅後淨損為4660萬元，

網家表示，在資源整合與組織架構優化持續推進下，集團各轉投資子公司營運表現皆展現正向動能，金融科技部門第一季營業利益達1.24億元，續創雙位數年增；交易市集部門維持穩定獲利，營業利益達1289萬元；其他部門營業收入達1.03億元，年增同樣維持雙位數成長，惟營業虧損略增，主要反映子公司為追求中長期營運擴張，積極投入技術與人力布建。

展望後市，網家表示，面對產業競爭與外部變局加劇的大環境，集團將持續聚焦於優化用戶體驗、強化商品競爭力與深化數據應用，並攜手策略夥伴展開多元深度合作，加速創新OMO服務的推展，提供消費者更便捷且個人化的購物體驗，進一步強化PChome 24h購物的平台價值與差異化，構築更具韌性與競爭力的電商生態系。

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