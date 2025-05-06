朋億因股本膨脹 第1季每股純益降至2.99元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
朋億總經理馬蔚。本報資料照片
朋億總經理馬蔚。本報資料照片

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億億*（6613）於今日公布2025年第1季合併營收達21.49億元，較去年同期微幅下滑4.34％，但仍創下歷年同期次高表現，受惠半導體產業主要客戶訂單保持穩定拉貨，惟今年旗下蘇州冠禮子公司持股下降至86.59％，加上股本因可轉換公司債轉換普通股而增加，使2025年第1季歸屬於母公司稅後純益為2.32億元、每股純益2.99元，皆較去年同期減少。

朋億*指出，雖第1季受到中國地區業務影響，公司憑藉深耕中國市場多年的經驗及在地化服務優勢，持續穩固與當地主要半導體客戶的合作關係，且觀察全球半導體產業區域自主化發展，一方面有助於中國地區保持一定需求，奠定朋億*穩定的業務基礎，另一方面，朋億*仍同步強化台灣、東南亞等市場布局，以分散地緣政治風險並提升整體營運彈性，有望持續創造整體營運保持穩健動能。

朋億*多年來專注於高潔淨度化學品供應系統、氣體二次配系統及綠色永續解決方案，滿足半導體先進製程對精確性與可靠性的嚴苛要求，並採取多區域布局策略，深化中國、台灣、東南亞等市場的在地化服務，同步精實原料供應鏈採購管理等，帶動2025年第1季整體毛利率達28％、營業利益率17％，分別年增4、3個百分點。

展望未來營運，朋億*仍秉持深化中國、台灣及東南亞區域業務接單布局，整合集團資源搶灘日本業務合作契機等，不僅如此，為因應未來業務擴張所需，朋億*也同步穩健擴增公司專業人力團隊，同時不斷深化原料供應鏈採購管理，更加大研發投入力道，進行現有設備改良與新技術開發等，以提升整體技術服務深度與品質水準，創造公司有利市場競爭力，有望隨著半導體大廠擴建計畫推進下，持續鞏固朋億*未來營運良好成長動能。

半導體 東南亞

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