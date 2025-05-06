雙鴻營收／4月創新高 董座林育申：水冷散熱趨勢已不可逆

散熱模組大廠雙鴻（3324）6日公告4月營收20.17億元，月增16.2%、年增65.9%，單月營收創史新高，成長主因來自水冷產品出貨比重擴大與顯示卡散熱需求機增，帶動整體營運表現攻頂。

雙鴻累計今年前四月營收64.31億元，年增47.3%，創同期新高。雙鴻董事長林育申參加「AI NEXT FORUM」時指出，AI驅動算力，算力驅動散熱，目前水冷散熱已是不可逆的趨勢，商機將會日益擴大，成為台廠的新契機。

林育申進一步指出，自己做了30年的氣冷散熱，如今總算迎來水冷時代，這是「千年一遇」的產業價值升級機會，而散熱的需求也將隨著AI市場同步擴大，估計「散熱產業在未來數十年內都會一直有飯吃」。

雙鴻去年第4季水冷佔整體營收比重僅7至8%，今年首季倍增為17%，預估第2季水冷比重將進一步擴大為25至30%，加上水冷產品的單價以及毛利率較一般散熱高出許多，將有助於雙鴻獲利走升。

法人指出，雙鴻內部目標是希望今年水冷產品佔整體營收比重45至50%，從第2季預估狀況以及第3季泰國生產基地開始顯著挹注水冷產品貢獻後，全年目標有望達陣。

展望未來，雙鴻指出，5、6月的業績水準將大致與4月相當，換言之，公司今年第2季有信心繳出亮眼的成績單，而第3季受惠泰國廠水冷產品全線加入量產行列，加上GB300上市推波，預料業績表現有望更勝第2季。

據悉，雙鴻目前已成功打入GB300供應鏈，主要供貨品項包含水冷板、C冷卻液體分配裝置（CDU）、快接頭（UQD）、分歧管等；其中，水冷板為出貨大宗，未來將以泰國生產基地為主要出貨地。

至於客戶端方面，雙鴻原先只有二家CSP客戶，但近期又在新增三家，總計目前有五家CSP客戶，預料今年會有近75%的AI水冷營收來自這五大客戶所貢獻。