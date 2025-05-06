信驊繳出最強首季獲利 高盛持續維持「買進」評等
股王信驊（5274）繳出歷史最強首季獲利，並且連續兩季賺逾兩個股本，帶動6日股價勁揚，高盛於最新報告中表示，維持信驊「買進」的評等，不過由於未來一般伺服器出貨量成長較為溫和，以及匯率的變動，將目標價從4,700元下調至4,380元。
高盛指出，信驊首季營收達20.65億元，高於原先財測高標，其中主要受惠於來自美國大型雲端服務業者（CSPs）與中國大陸伺服器客戶在地緣政治不確定性下提前拉貨的需求強勁。並且在毛利率方面，首季達66.2%，主因高階產品 AST2600的銷售比重提升所帶動。
高盛表示，展望第2季，相較於管理層預期，高盛展現較為樂觀的預測，其中主因美國雲端服務業者（CSPs）持續展現穩健需求，庫存水位健康；並且中國大陸的提前拉貨情況預期將延續至第2季。
展望2025年、2026年，高盛指出，仍看好信驊持續成長，其中主因AI伺服器放量、加上mini BMC 業務成長，而非BMC領域的營收將持續擴張，包括I/O擴充器、PFR（平台韌體防護）IC以及Cupola 360預計於2026年帶來更多成長。
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