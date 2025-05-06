普萊德財報／第1季毛利率48%創新高 EPS 2.1元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通品牌廠普萊德（6263）6日董事會通過第一季季報，第1季營收4.58億元，毛利率48%，創下歷史新高，歸屬母公司業主淨利1.31億元，年增13.2%，每股稅後純益2.1元。

普萊德表示，積極布局AIoT、雲端與工業物聯網，推動智慧網路永續發展，已推出100G高頻寬AI資料中心網路解決方案、AIoT應用管理平台、節能PoE與太陽能供電網路設備、AI智慧交通PoE網管型交換器系列。

普萊德指出，自主研發AI PoE智慧管理技術，搭配AIoT應用管理平台或雲端管理App，即時監控與優化耗能效率，並保障終端或感測端到雲端的數據傳輸安全，強化系統整合與能源管理效益，為智慧城市、智慧交通與偏遠地區打造高效、安全、永續、具擴充性的網路基礎建設，提升產品差異化競爭優勢。

近年普萊德以「創新」與「永續」理念經營全球品牌市場，整合淨零與數位轉型策略，結合實體與數位形式參展國際ICT、工業領域、智慧交通專業科技展，包括5月下旬即將參展全球領先的AIoT暨資通訊專業展覽Computex台北國際電腦展、TechXLR8Asia亞洲電信及資訊展，發表智慧AIoT永續聯網解決方案。

同時，普萊德攜手全球品牌經銷商協力數位化品牌推廣，提升品牌永續形象與能見度，增進市場信賴，有助提昇市場經營績效。

AI 普萊德 雲端

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