上詮營收／資料中心需求強 4月衝上2.04億元創44個月新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠上詮（3363）6日公告4月合併營收達2.04億元，受惠資料中心需求強勁，營收月增29.27%，年增80.56%，創近44個月新高；前四月累計營收6.15億元，年增61.3%。

上詮表示，上半年資料中心客戶需求暢旺，帶動營運維持高檔水準。上詮先前已應主管機關要求公告3月自結數，稅後純益500萬元，較前月轉盈，但年減44%，每股純益0.05元，加計先前已公告的1、2月自結數，累計第1季每股純益約0.01元。

上詮看好，今年高階資料中心將發展至3.2T以上，光纖連接逐步從插拔式轉向CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙，上詮已掌握核心技術，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。

光纖

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