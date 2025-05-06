環球晶法說會／董座徐秀蘭：近期新台幣升值對公司影響小且可控

矽晶圓廠環球晶（6488）於6日舉行法說會，針對近期新台幣急速升值的情形，該公司董事長徐秀蘭認為，相關影響對環球晶來說算是微小且可控。

徐秀蘭表示，由於環球晶擁有多個生產據點與全球供應鏈，產能分布橫跨歐、美、亞洲等地，並使用多款功能性貨幣，包括美元、歐元、新台幣、日幣與韓圜等。前述這樣多元化的貨幣組合，使得該公司得以有能力抵禦單一貨幣的波動，所以近期新台幣升值對其影響微小且是在可控範圍。

徐秀蘭也指出，台灣的產能與營收占環球晶整體比重不到30％，相關曝險部位算是較低。同時，該公司正進行產能擴張，目前主要資本支出是投入美國，所以一大部分債務是以美元計價，當新台幣走強、美元貶值時，使得其還款壓力可減輕，整體財務結構也可因此強化。