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勤凱財報／第1季每股純益2.01元 創單季歷史同期新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

電子材料大廠勤凱（4760）6日召開董事會通過第1季財報，每股純益2.01元，創單季歷史同期新高、史上單季次高，獲利年增率逾六成，主要是受惠客戶拉貨積極、產品組合轉佳，同時公告4月營收為1.4億元，年增31.71%，亦創歷史同期次高，看第2季營運有望淡季不淡。

勤凱表示，上季在匯兌利益助攻下，帶動單季歸屬於母公司稅後純益為6,067萬元，年增62%、每股純益2.01元。副董事長莊淑媛指出，4月雖有對等關稅議題，但客戶拉貨動能不減，銀膏、銅膏產品出貨持續增加，單月營收為1.4億，月減2.43%、年增31.71%。累計前四月營收為5.53億元，年增48.42%，基本面堅實。

展望5月，莊淑媛認為，若暫排除匯率影響，產品出貨量有望較4月成長，而第2季營收也有機會較第1季呈現個位數成長，業績淡季不淡。

莊淑媛進一步說，隨著AI需求強勁，高階晶圓代工的製程不斷升級，將持續投入關鍵材料與創新應用的研發，自主研發具突破性的填孔導電膏（Conductive Via Paste），正與國內外半導體大廠共同進行產品開發與實際應用測試，奠定未來營運成長基礎。

公司強調，傳統FR4基板無法滿足高頻高速與散熱效能要求，玻璃基板因其低熱膨脹係數、高平整度與優異的熱管理特性，逐漸被業界視為3D先進封裝的理想中介層材料，未來可望取代FR4成為主流。勤凱自主研發的的填孔導電膏，成功解決傳統電鍍銅在高深寬比（Aspect Ratio）瓶頸，突破1:10的深寬比限制，可簡化製程流程、提升製程良率，降低整體成本結構。

每股純益 營收

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