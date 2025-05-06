昶瑞財報／第1季EPS 1.51元、4月續強 拚下旬上櫃

機電股新兵昶瑞機電（7642）5日公布財報，營運表現亮眼。今年第1季合併營收2.31億元，年增12.35%，稅後純益表現突出，每股盈餘1.51元。成長動能並延續至4月，單月自結合併營收7,200萬元，年增22.74%；累計前四月合併營收3.03億元，年增14.66%，繳出營收、獲利雙成長的佳績。

以DC吊扇為主、年獲利能力突破億元大關的昶瑞機電，預計於5月下旬正式從興櫃轉上櫃掛牌，承銷價暫定為66.18元，若以6日興櫃收盤價89.2元計算，潛在價差空間約2.3萬元報酬率約34.8%。競價拍賣將於5月7日至9日舉行，底價為58.05元；公開申購則預計自5月12日開始。

昶瑞樂觀看待後市，表示從目前訂單與出貨狀況來看，預估上半年營運將優於去年同期，下半年也可望延續成長態勢。

針對近期市場關注的美國潛在關稅議題，昶瑞表示，由於公司主要採FOB離岸價格報價，關稅由客戶端負擔，目前訂單未受影響，也無客戶取消或延後出貨。法人則分析，相較於主要競爭對手位於中國、越南等地可能面臨更高的關稅，台灣廠商反而具備相對競爭優勢，此議題對昶瑞現階段營運衝擊有限。

至於新台幣匯率波動，昶瑞則指出，已與客戶建立彈性協商機制，並透過部分美元採購及部位控管，將匯兌風險維持在可控範圍。

昶瑞目前營收逾九成來自穩健的DC馬達吊扇本業。近年更積極跨足無人機領域，鎖定中大型無人機動力模組開發，產品已獲日系大廠認證，效能具領先優勢，預計下半年開始小量出貨，並看好2026年放量成長，逐步發展為公司營運的第二具成長引擎。法人看好，「吊扇」與「無人機動力模組」的雙引擎策略，可望帶動昶瑞機電營運更上層樓。