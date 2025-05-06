擁亞洲骨型創新技術 愛派司鎖定式骨板領先群雄

骨科醫材公司愛派司（6918）將在6月中旬掛牌上市，該公司6日舉行上市前業績發表會， 董事長李泗銘表示，愛派司首創專為亞洲人骨骼曲率設計的創新技術，瞄準高齡化人口的護膝商機，旗下骨板產品在台市佔超過三成，主打「Aplus」品牌正積極拓展國際版圖。

愛派司去年合併營收7.69億元，年增14%；去年稅後淨利1.51億元，與2023年比轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）4.99元。公司今年首季合併營收1.96億元，年增10.38%。

愛派司總經理羅翔煒表示，公司在台灣自費鎖定式骨板市佔超過三成，每月超過200家醫院使用該公司產品。以銷售區域來看，公司營收結構以台灣市場為主，佔比達76.8%；中國市場佔20.9%，其他東南亞及全球市場則佔2.3%。其產品結構中，骨板、骨釘、導引工具等創傷與矯正產品貢獻高達82.97%營收，而人工骨、止血粉、一次性手術器材等代理產品則佔17.03%。

李泗銘表示，愛派司能迅速取得市場領導地位，主要來自其突破性的產品設計及深厚的技術研發能力。公司不僅具備完整的創傷醫材產品線，還進一步整合醫學影像分析、3D列印與生物力學等先進技術，開發出精準客製化手術導引工具（PSI）。該工具透過構建病患的3D骨骼模型，精準分析骨折與變形部位，協助醫師進行術前規劃與判斷，確保手術與規劃一致，提升術中精準度，顯著提高手術成功率與效率。此技術應用亦已擴展至截骨矯正、關節置換與脊椎手術等領域，未來計畫在更多骨科手術中推廣使用，擴大產品深度與應用範圍。

隨著亞洲地區人口高齡化趨勢加速，愛派司精準掌握市場需求，積極布局銀髮族醫療照護市場。在台灣，65歲以上人口已逾400萬人，2025年將邁入超高齡社會。衛福部統計，每年國內骨折就醫人數達28萬人以上，其中超過45%為65歲以上長者，顯示高齡族群將成為骨科醫療的重要需求來源。

中國方面，65歲以上老年人口已達2.1億人，預估2035年前後將突破4億。2019年中國骨科手術量達389萬例，其中創傷類手術佔64%，顯示其龐大的市場需求潛力。雖受集中採購政策影響，產品價格面臨壓力，但愛派司仍以特色化高附加價值產品，成功搶佔高利潤市場區隔。

羅翔煒表示，公司已成功建立廣泛且穩定的銷售通路，並與熟悉市場通路之經銷商合作，開發客戶並拓展市場，也利用自製創傷產品打造的銷售網絡，導入代理生化產品，大幅提升銷售效率，展現優異成績。以此優勢，未來，愛派司將可望取得更多生化醫療與手術周邊產品的代理機會，並進一步將產品推展至骨科外的其他科別。