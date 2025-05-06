集雅社財報／三大主力產品助攻 第1季營收攀峰

百貨業精品家電通路領導品牌集雅社（2937）公告第1季合併營收11.72億元，年增14.87%；稅後淨利3798.7萬元，年增95.52%；每股盈餘0.96元，年增95.92%；營收創歷史同期新高。集雅社表示，營收、獲利雙成長主要歸功於大尺寸電視銷售成長，以及產品組合帶動客單價提升所致。

集雅社指出，由於消費者對家居品質及智慧化生活要求提升，進而帶動大尺寸電視、Washtower洗脫烘衣組、電子衣櫥等產品成為銷售前三名；其中，大尺寸電視更是第1季業績的重要貢獻來源。

大尺寸電視近年來受到消費者青睞，主要因為影音串流平台普及、4K甚至8K高畫質內容日益增加，讓家庭娛樂需求提升；同時，逐漸親民的價格，使65吋以上機種進入主流市場。加上宅經濟風潮延續，民眾傾向打造高品質居家觀影環境，大尺寸電視不僅提供更震撼的視覺體驗，也成為客廳美學一部分，兼具娛樂與空間設計功能；種種因素使其銷售量較去年有明顯成長的趨勢。

此外，在銷售前三名中，Washtower洗脫烘衣組也延續去年底的熱潮，繼續推升銷售業績。這種上下直立整合型的洗衣設備，具備省空間及智能化控制的優點，廣受小家庭與都市居住者的歡迎，特別是北部與中部都市圈銷售尤其亮眼。

電子衣櫥則是近年興起的創新家電，也在第1季展現出不俗的銷售力道。此產品透過蒸氣除菌及智能控溫控濕技術，不僅有效保護高檔衣物，更能滿足現代消費者對健康與便利的追求。業界分析認為，隨著消費者對衣物護理的意識提高，未來電子衣櫥市場仍有廣大的成長空間。

集雅社表示，從第1季的獲利表現可反映出公司產品組合優勢與精準市場定位的成功，公司未來將持續優化產品陣容，拓展智慧家電系列，強化消費者品牌認同。此外，今年母親節檔期也提早開打，從4月起推出會員單筆消費滿5萬元，可抽價值84,900元的三星Neo QLED 4K電視、門市獨家滿額贈…等多項優惠活動搶客，希冀藉由高效通路及品牌行銷策略，續推營運上揚。