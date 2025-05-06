中華食財報／首季獲利0.91元、年增10.9% EPS 1.02元

國內包裝豆腐龍頭中華食（4205）6日公告第1季財報，交出稅後純益0.91億元成績，年增10.9%，每股純益為1.02元。而該公司屏東新廠預計今年6月投產，將可為下半年營運進一步加持。

中華食表示，今年第1季整體銷售量表現平穩，單季營收為4.84億元，相較去年同期的4.75億元，增加1.9%；但在成本控制得宜下，加上主力原料雞蛋價格下降，挹注單季獲利達0.91億元，比去年同期的0.82億元，年增10.9%，每股稅後純益為1.02元。

展望營運前景，該公司持審慎樂觀立場。而針對新台幣近期大幅升值，中華食指出，目前主力原料之一的黃豆進口係與美國、加拿大和澳大利亞等地契作，均備有須支付的美元部分，惟會視狀況採購現貨，藉此可或多或少降低進料成本。

此外，中華食為進一步擴大市場布局，年前啟動屏東潮州廠擴廠計劃，斥資5億元打造一座新廠，繼打造完成廠房外觀興建，去年11月12日剛獲得屏東縣府核准使用執照申請，預計完成設備安裝和測試後，所新增的各一條超嫩豆腐和板豆腐生產線將於6月中旬投產。