亞泰法說會／看本季營運有望於去年同期相當 訂單能見度看到6月

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）6日召開線上法說會，總經理吳淑品表示，目前訂單能見度看到今年6月，預期本季營運與去年同期持平，目前稼動率仍維持90%水準，惟因近期匯率及關稅變數大，在滾動式管理下，對營運實際影響要到本季底才能確定。

吳淑品強調，CIS是零組件，不是成品，對關稅並沒有直接影響，目前客戶拉貨並沒有改變，將持續觀察市場變化，並密切與客戶合作。談及匯率影響，估計新台幣匯率每升貶1%，影響稅前盈餘約400萬元，但匯率的衝擊，仍待本季底評價才知道，亞泰的收入以美元及人民幣為主，每年1、2月時會針對股利、員工紅利及所得稅等大筆支出，將手上美元在適當時間兌換為台幣，目前手上已有6億元現金足以支應，近期並沒有換匯需求。

她進一步表示，亞泰持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化，包括與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，跨入半導體晶圓檢測設備應用，並切入太陽能板、紡織布料及電池銅箔等應用，首季來自AOI新產品營收占比約1-2%，預期今明兩年將陸續有新產品挹注。

亞泰為全球前兩大CIS廠，全球前五大客戶中，有四家為亞泰的客戶，CIS主要應用於多功能事務機（MFP）、影印機、印表機等產品應用中。目前亞泰來自CIS營收占比逾九成。

法人關注今年營收及獲利是否優於去年表現，吳淑品坦言，當前政經環境變化大，訂單只有一、兩個月，並每周與客戶討論，滾動式管理，能密切關注變化，努力應對。去年上下半年營收比重約44：56，估計今年大概與去年相當。