世界法說會／董座方略：半導體關稅待觀察 232條款台廠無負面
世界先進（5347）6日召開法說會外界關注半導體關稅議題以及美國232條款調查，世界先進董事長暨策略長方略回應，半導體關稅目前還不清楚，但我們只要和競爭者在同樣環境下將是全面影響，232條款方面調查不合規競爭，預期對台廠不會有負面影響，正面影響則會持續觀察。
美國官方近期將公布半導體關稅以及232條款國安調查結果，一般預期232條款接棒301條款將對大陸半導體廠商受政策補助的傾銷將有後續管制措施。
回應外界關注232條款調查與半導體關稅看法，方略提到，半導體關稅目前還不清楚，但我們只要和競爭者在同樣環境下預期將是全球全面影響，232條款方面則是針對不符合競爭規則的調查與政策調整，預期台灣對232條款不會有負面影響，目前在搜集公眾意見，後續實施預期不會對台廠有負面影響，正面影響則會持續觀察。
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