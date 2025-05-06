寬宏財報／第1季 EPS 3.81元創單季新高！台幣走強有利毛利表現

寬宏藝術（6596）6日發布首季財報，第1季營收4.63億元，年減43.19％，稅後純益1.45億元，年增98%，每股稅後純益3.81元，獲利創下單季新高。

寬宏指出，第1季營收雖然較去年同期衰退，然各節目完售比例高且成本控管得宜使毛利率提升至50%，營業毛利達2.34億元，年增55%，獲利較去年同期倍增，創下單季新高。

至於近期投資人所關注的匯率議題，寬宏指出，綜觀台幣對美元等外幣升值對公司營運有正面影響，公司以國內藝文活動市場為主，每年均引進許多國外藝人演唱會與音樂劇，台幣走強可減低國外活動演出與相關後勤的外幣成本，進而提升國外專案毛利率表現，公司下半年與明年度規劃引進的國外藝文活動都將受惠。

寬宏指出，第1季認列演出有民歌50高峰會全省共6場、冰上迪士尼8場小巨蛋、冰島Sigur Ros樂團2場、飛鳥涼國際會議中心1場、戴佩妮台北小巨蛋1場、OZI北流1場、陳昇Legacy1場、陳佩賢Legacy1場、另有AI繪動的畫、AI SPORTS、田中達也微型展等熱賣特展。

第2季有10餘場讚聲演唱會，陣容包含詹雅雯、許富凱、黃偉晉、品冠、郭靜、樋口愛、陳國華、吳卓源等超強卡司、另有Trash高雄巨蛋演唱會1場、日本ADO林口體育館演出1場、莎姆雷特舞台劇3場、美國高空大馬戲團小巨蛋演出4場、彭佳慧台北小巨蛋1場、並代理澳門羅志祥30周年演唱會。經典音樂劇悲慘世界台北站也將起跑，6/12~7/6於國家戲劇院演出30場。

第3季則迎來營運高峰，悲慘世界7/10起移往高雄衛武營演出22場、7/11起天后江蕙也開啟8場高雄巨蛋演唱會、8/8則回到台北小巨蛋舉辦12場演出，此外還有西洋天后莎拉布萊曼北流演唱會2場，在國際音樂劇與天后演唱加持下，單季營收獲利有望再創新高。

寬宏將於6月3日召開114年股東常會，開會通知書於5月2日陸續寄送，今年特別提供「江蕙股東暨歌迷福利」與「五折優惠套票」兩種福利給持有1,000股以上之股東。

寬宏指出，備受矚目的江蕙股東暨歌迷福利，共保留票80組門票(1組2張共計160張，價位6800元)，須為股東本人訂購(採會員實名制入場)，股東可掃描開會通知單QR CODE下載傳真表單，公司於5月9日(五)中午12:00開始收取傳真，並依傳真先後次序，由票務專員以電話聯繫確認訂單；五折優惠套票將等各節目開賣時公告於優惠網頁，期望股東都能參與今年度的藝文盛宴。