中菲行營收／4月25.36億元 年增三成

中菲行（5609）4月份自結集團營業額新台幣25.36億元，較去年同期成長30.8%，累計1月至4月集團營業額則為 95.27億元，較去年同期成長29.0%。

4月空運市場，受到美國關稅的影響，從中國大陸不同地區到美國主要城市的艙位需求大幅減少，而亞洲地區市場因為各國間原料和零組件的進、出、轉口業務，東南亞和臺灣的需求保持相對旺盛。4月海運市場，隨著美國關稅政策及對中國大陸製造或運營船舶徵收的港口稅，加速供應鏈移轉，東南亞因接納大量轉單及貨物中轉效應，需求因而增加，中菲行因為能夠洞悉市場變化，提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧數位化，提升生產力及優化服務效率，為客戶解決問題及創造效益，獲得客戶大幅肯定，營業額顯見成長。

進入5月，面對美元快速貶值的滙兌風險，中菲行在16個國家營運，不同的貨幣組合本身就具備了自然避難的優勢，加上業務結構進出口並重的全方位發展，財務人員每周、自川普2.0甚至每日檢視匯率變化的趨勢，並為避險的操作，統一用OBU為匯款的管道以減少兌換損失，對於美元快速貶值可以達到相當的避險效果。

同時面對美國實施的關稅政策，國際物流服務業面臨全球經濟放緩、貨物流動受阻以及運營成本上升等諸多挑戰，對美運輸貨量進出口大幅減少，然而亞太市場區間運輸依然旺盛，中菲行透過明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略布局建構超過150個實體通路，在亞太地區包括中國大陸、臺灣、韓國、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度和澳洲長期建構的實體通路競爭力將發揮功效，可以增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量，同時中菲行透過資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System®），提供國際物流價值鏈的服務，提供了虛實並進、無往弗屆的專業服務，加上透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化正確的業務擴展的能力，即便面對現今因美國關稅政策，地緣政治及紅海危機造成的混亂市場，中菲行仍有堅定信心，團隊戮力，突破困境，以期達成良好的營運績效。