諾貝兒Q1 EPS 1.32元 轉投資報捷

諾貝兒（6844）昨（5）日公告第1季財報，首季營收8.7億元，年增3.2%，稅後純益4,932.5萬元，年增85.7%，每股純益1.32元，創七季以來新高。諾貝兒表示，首季財報亮眼，主要原因來自業外投資眼藥水新兵視航生醫，該公司3月登錄興櫃後展開蜜月行情，股價飆升，帳上價值水漲船高。

諾貝兒首季財報雖然大幅優於去年同期，但從本業的角度來看，營業利益2,019.6萬元，年減26.4%，營業利益率下滑近1個百分點。

公司表示，主要是首季新開門市還未貢獻獲利，且推銷費用增加，加上基層門市人員調薪所致。

從店數規模來看，諾貝兒去年底門市規模已來到百店，今年以來持續展店，目前營運中門市達102店，另有六、七家已簽約的門市將在今年上半年陸續開出，預計不含併購，今年底家數可望達到約110店。