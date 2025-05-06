聯上奪高雄捷運聯開案 興建運動設施、智慧住宅 預定下月招商

聯上（4113）集團取得高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地開發案，獲評選為最優申請人，將投入65億元，在1,573坪的基地興建運動相關商業設施、智慧節能住宅，預定今年6月公告招商。

高雄市都更與捷運聯開案齊發，吸引許多知名企業參與，包括聯上、國揚、興富發、國城、台灣人壽、麗寶、高興昌等。高雄捷運局昨（5）日表示，聯上團隊此次得標，開發完成後，市政府將分回200坪公共托育、親子館及30億元挹注捷運建設，帶動捷運周邊發展。

高雄市近年來快速展開都市更新，同時利用捷運聯開案基地爭取更多便利機能，並帶動建設開發，目前已有六個公辦都更基地及四個捷運聯開案基地。

高雄市捷運局長吳嘉昌表示，O9聯合開發案A基地是陳其邁市長上任來捷運局第八個完成評選的案件，累計可為高雄市創造370億元收入，挹注捷運建設，今年上半年陸續推出苓雅清潔隊舊址、捷運R17站A5基地開發案，下半年將再推動O9聯合開發案B基地和C基地、前金區後金段等開發案，讓聯合開發收益持續挹注捷運建設經費。

捷運局以O9苓雅運動園區站，配合苓雅運動園區打造Kaohsiung Highline Park ，推出O9聯合開發案，其中A基地土地面積1,573坪，使用分區為捷運開發區，容積率630%，開發量體含車位約2.3萬坪。

該基地因緊鄰全新啟用的苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park，將搭配運動休閒活動，提供體育用品商店、咖啡酒吧，成為兼具地方特色的運動場域及城市會客室，鼓勵市民朋友搭乘捷運到此造訪。

規劃團隊以「運動i高雄」為主題，低樓層設置健身中心，並依據招商條件，設置立體連通系統，串聯捷運站與苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park，讓市民可沿著立體長廊從捷運站走回家，或跑步至公園環形跑道。

另外，基地南側為中正少棒場、四維羽球場、籃球場，讓運動成為生活的一部分，從幼兒到長者，無論專業運動員或一般民眾，都能方便抵達運動場所，讓高雄成為全民參與的運動城市。