和勤營收／4月月增9.4% 新產品陸續量產、營收將逐季走高

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布4月合併營收2.16億元，與去年同期持平，並較上月增加9.4%，為連續二個月呈月增走勢，且為今年以來最高的月份；累計前四月合併營收7.58億元，較去年同期減少12.5%。

和勤無畏國際車市面臨美國關稅政策的影響，多項車用零件新產品陸續啟動，帶動營收逐月攀升，隨著新產品出貨增量，預期營收穩定升溫，全年營收逐季走高。

和勤4月份兩大業務營收分別為：車用零件1.69億元，占比78.03%；硬碟機構件(VCM Plate)約0.42億元，占比19.20%。

和勤表示，車用零件新產品逐一進入量產，填補舊產品減少的空間，4月車用零件營收創下近八個月新高；硬碟(HDD)零件穩定出貨，今年拓展新客戶與新機種訂單，傳統旺季加溫可期。

和勤近年深化大客戶合作關係的經營策略，鎖定開發具備量產規模的車用平台件，由於獲得客戶長期合作信任，縮短產品開發至量產出貨的時間，可儘快為公司帶來業績貢獻，減輕燃油車舊產品減少的壓力，並啟動公司新的成長動能。

近年布局的新產品包括商用車(重卡)變速箱零件、渦輪增壓器零件、國際車廠平台件、中國電動車大廠座椅零件等，這些產品的新訂單陸續在第2季開始量產，下半年將同步進入增量階段，旺季效應可望顯著。

和勤下游客戶涵蓋中國各大合資品牌車廠與新能源車新創品牌，中美關稅戰對和勤接單的直接影響甚微，和勤反而有車用零件在地化的商機可期。

展望未來，和勤表示，公司除審慎因應貿易戰對整體車市的影響之外，也將持續開發高附加價值產品，爭取客戶更多項目訂單，奠定營運規模穩定擴增基礎。