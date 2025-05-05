力旺4月營收月增四倍 創意月減42%
矽智財廠力旺（3529）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意昨（5）日公布4月業績，因認列周期緣故，力旺表現比3月大增4.84倍，為歷年同期新高；創意4月營收月減42.2%，並下探六個月來低點。
受認列周期影響，力旺每一季第一個月通常是業績最好的月份，該公司4月合併營收為5.42億元，月增4.84倍，年增11.3％；前四月合併營收為14.54億元，年增12.7％。
創意4月合併營收為16.71億元，下探六個月來低點，月減42.2％，年減1.2％；前四月合併營收86.95億元，年增17.7％。
創意先前表示，今年整體營收、委託設計（NRE）、量產業務都將呈現雙位數百分比成長，其中營收約成長中十位數百分比，但毛利率將年減數個百分點。
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