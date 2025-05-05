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信立自結3月每股盈餘15.7元 超越去年全年10.62元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

信立（4303）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 5日公告今年3月自結損益，受惠合併子公司普大及美國關稅政策影響，急單湧現挹注了2025年3月自結合併營收達7,600萬元，較去年同期成長261.9％，今年營運樂觀可期。

信立公告指出，3月稅前盈餘12.38億元，歸屬母公司業主淨利12.38億元，年增328.87%，每股盈餘（EPS）15.7元，3月獲利較去年同期大幅成長323.18％，創歷年新高的佳績，單月EPS已超越去年全年EPS 10.62元的水準。

信立表示，公司目前台南學甲廠房土地面積達2.64萬坪，加上普大在彰化永靖廠廠房土地面積6,882坪、雲林斗六廠3,151坪，總生產基地面積達3.64萬坪，是台灣最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合的一條龍實體生產線。

信立為了挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，除了攜手普大積極搶攻包括運動、服飾、鞋類等產業領域之訂單，鎖定相關綠色複合加工品開發及無溶劑產業同業或合作夥伴進行策略聯盟，同時引進國外技術與設備，進行產業升級，助力產品多元化與高附加價值研發發展外，也同步啟動活化土地資產，未來隨著土地資產成功推進活化腳步，將為信立公司注入新一波營運成長動能。

EPS

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信立自結3月獲利12.38億元 EPS 15.7元

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