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諾貝兒財報／獲利年增逾八成 EPS 1.32元創七季新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

諾貝兒（6844）5日公告第1季營收8.7億元，年增3.2%，稅後純益4932.5萬元，年增85.7%，每股純益1.32元，創七季以來新高。諾貝兒表示，首季財報亮眼主要原因來自業外投資眼藥水新兵視航生醫，該公司3月登錄興櫃展開蜜月行情，股價飆升，帳上價值水漲船高。

諾貝兒首季財報雖大幅優於去年同期，但從本業的角度來看，營業利益2019.6萬元，年減26.4%，營業利益率下滑近一個百分點。公司表示，主要是首季新開門市還未貢獻獲利，且推銷費用增加，加上基層門市人員調薪所致。

從店數規模來看，諾貝兒去年底門市規模已正式來到百店，今年以來持續展店，目前營運中門市達102店，另有六、七家已簽約的門市，將在今年上半年陸續開出，預計不含併購，今年底家數規模可望達近110店。

諾貝兒去年宣布有意與合康連鎖藥局、專品藥局整併，不過，公司坦言，目前併購進度不如預期，能否順利合併仍有變數。公司也持續接觸其他適合的併購標的，期待能持續深化市占。

併購 財報

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