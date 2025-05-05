全家餐飲財報／首季獲利年增20.79% 每股盈餘1.55元

全家餐飲（7708）5日董事會通過第1季財務報表，合併營收6.46億元，年增14.76％；稅後淨利0.4億，年增20.79%，每股純益1.55元，創同期新高。

全家餐飲表示，第1季主要受惠春節消費旺季，旗下各品牌既存店營收持續成長和展店動能挹注，加上積極進行跨通路合作，有效發揮集團綜效帶動營收，而第1季整體營收、獲利雙成長，皆創下同期新高紀錄。

全家餐飲既存店營收成長關鍵，來自於各品牌新菜單及行銷活動，推動營收持續向上；包括IKIGAI燒肉進軍台中燒肉一級戰區，目前店數達到六店，並推出全新燒肉套餐受到好評，有效挹注營收；在跨通路合作部分，bb.q CHICKEN進駐全家便利商店現做料理區，聯名推出在韓國年銷超過千萬隻的「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」，皆為營收挹注新成長動能。

展望第2季，全家餐飲表示，將持續把握各季節慶效應，針對即將到來的母親節、端午節，全品牌也會積極掌握節慶商機，全力衝刺業績動能。截至首季，全家餐飲旗下計有大戶屋48家、bb.q CHICKEN19家、IKIGAI燒肉六家，總店數達73家。