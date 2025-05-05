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彬台財報／首季 EPS 0.16元 機器人風潮夯

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

彬台（3379）5日公布今年首季財報，單季營收為2.7億元，年增575%，稅後純益為591.4萬元，每股純益（EPS）為0.16元。

法人分析，受惠於設備銷售之銷貨收入增加，近期公司在生技和飲料領域的需求增長，推動業務持續擴張，財務狀況穩健。未來隨著自動化需求增加，彬台將繼續從市場發展中獲益，前景看好。

彬台主要業務為提供食品、飲料等自動化的生產設備及系統整合，因此被視為機器人概念股。彬台在業界已經有40年之經驗，具市場領導地位，並具有高競爭力，從其營收占比來看，食品飲料廠整廠生產線工程及套裝系統占75%、食品加工相關設備原材料占8.4%。

彬台初期主攻貿易代理，販售國際大廠的食品飲料設備，1991年開始跨入自動化設備製造與整廠產線輸出，中國大陸的業務主要來自康師傅、統一、旺旺等台廠及當地一線飲品製造廠商。

但中國大陸經多年快速發展，建置多達數千條產線，產能過剩，歷經10年消化期，期間遭逢疫情，市場陷入投資低谷。在2024年重返接單常軌，訂單成長兩倍以上，為歷年最高，金額逾20億元，兩年內將陸續認列營收，今年營運表現進一步上攻可期。

營收

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