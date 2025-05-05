生技新兵智新生技8日以4元登興櫃 聚焦 RNA 新藥平台

生技股新兵智新生技*（7832）5日宣布，將於6日舉辦興櫃前法人說明會，預計於8日正式登錄興櫃，以每股面額1元為基礎，興櫃參考價每股4元。智新生技是一家RNA核酸藥物研發公司，目前有兩項RNA新藥IG-001與IG-002，分別鎖定新冠病毒與流感病毒為適應症，將在今年下半年及明年上半年在澳洲展開一期臨床。

智新生技成立於2023年，實收資本額5.8億元，由董事長兼執行長黃先龍領軍，公司計劃以「RNA核酸藥物研發」以及「核酸藥物包覆遞送技術」為基礎，並預計建置GMP先導工廠-製程研發中心，計劃打造世界級的RNA核酸藥物研發平台，加速推動RNA核酸藥物於傳染性疾病治療藥物的發展。

智新生技是自澳洲Gene Company Pty Ltd取得全球專屬授權的IG-001與IG-002的RNA核酸序列，可分別針對新冠病毒或流感病毒及其同類型變異株中高度相似且較不易出現變異的超保守序列片段進行基因沉默，進而精準抑制病毒複製，以控制病情達到療效。

智新生技總經理宋佩怡表示，目前公司規畫以脂質奈米粒子（LNP）與外泌體（Exosome）做為RNA核酸藥物之包覆遞送載體，並開發治療新冠肺炎與冠狀病毒感染新藥IG-001，以及廣效型流感新藥IG-002。其中，IG-001已獲得澳洲政府BRIDGE計畫之統籌主辦機構Kirby研究所提供相當於500萬澳幣（約新台幣1億元）的研究資源挹注，並預計於今年下半年申請臨床一期試驗，加速推進商業化布局。

宋佩怡指出，RNA療法的關鍵在於如何有效且精準地將治療性RNA送達目標細胞。智新生技開發的LNP遞送技術具有組織靶向特性、良好的核酸包覆效率與優化的製程放大量能，而外泌體作為天然遞送載體，更具穿越生物屏障的潛力。公司將持續優化技術平台，擴展產品組合，以RNA為基礎，針對不同傳染性疾病開發精準療法，滿足尚未被滿足的醫療需求。

宋佩怡表示，儘管新冠肺炎及流感已有小分子藥物獲准上市，但核酸藥物作為創新療法，具備獨特優勢，包括預期副作用低、脫靶效應及藥物交互作用較少，且不易產生抗藥性。更重要的是，智新生技研發的IG-001與IG-002，皆採用siRNA（短干擾RNA）基因編輯技術，具備高度專一性及能應對高突變率病毒的優勢，能顯著且有效地抑制病毒的複製與感染。未來有望替代現有療法，填補新冠肺炎與流感兩大傳染性疾病在醫療上的空窗，滿足尚未被滿足的醫療市場需求。

根據國際醫療顧問機構Towards Healthcare報告，全球RNA療法市場規模預計將從2023年的68.3億美元成長至2034年的408.1億美元，年複合成長率達17.64%。根據Global Growth Insights最新的報告估計，隨著全球傳染性疾病日趨廣泛且頻繁的傳播與流行，2024年全球傳染性疾病療法的市場規模為493億美元，預計將以3.7%的年複合增長率（CAGR）持續成長至2033年達686億美元的規模。