五福財報／首季獲利年增近四成 EPS 4.29元創歷史新高

五福（2745）5日公告第1季財報，在實體與數位動能雙引擎發威下，第1季合併營收21.89億元，較去年同期成長21.52%；稅後純益1.45億元，年增38.1%，每股稅後純益4.29元，包括營收、獲利、每股純益皆創單季歷史新高。顯示五福在疫後旅遊市場復甦浪潮中，成功掌握需求契機，展現強勁的營運動能與市場競爭力。

五福表示，首季營運亮眼有三大動能，包含郵輪產品重啟後市場反應熱烈、東南亞與長程線報名動能持續增溫，以及日本線維持穩健銷售，成為貢獻營收的重要支柱。尤其東南亞市場因機位供給穩定與價格競爭力提升，使得報名人數與平均客單同步成長。此外，實體旅展推動也展現強勢回彈，包括2月高雄旅展、4月台中國際旅展等活動，皆達成報名與營業額雙成長。展望第2季，5、6月於台北、台中、高雄另有三場大型旅展，可望進一步擴大品牌能見度與訂單動能。

在數位轉型方面，2024年五福完成官網第一階段改版升級，強化用戶體驗與訂購流程，並結合早鳥優惠、線上旅展活動及主題行程推播，有效引導顧客提早規劃行程，提升轉單率與網站黏著度，2025年仍將持續在數位化進行優化，延續營運動能。

面對後疫情時代市場結構與消費行為轉變，五福表示，下半年將聚焦四大策略方向。首先，實體門市布局將於5、6月陸續開出台北南京復興、高雄澄清、彰化員林等三間新門市，由內部績優同仁晉升擔任店長，並搭配績效獎酬與持續培訓制度，提升第一線銷售與服務效能，預期為下半年營收挹注成長動能。

其次，產品升級深化將著重主題深度行程、客製化包團、熟齡族慢遊等高黏著性產品開發，並規劃ESG友善旅遊專區，結合永續、生態與在地文化元素，對應現代旅客多元價值觀。第三是數位營運強化，積極整合CRM（客戶關係管理）、會員制度與數據行為分析，提升精準行銷效益，並預計導入旅遊直播互動模式，進一步強化數位銷售與轉單效能。

此外，在人才招募與建立品牌文化上，現階段員工總數約500人，為因應快速成長與門市拓點需求，除了提升員工薪酬配套，利益與員工共享，同時新設北中南新進員工培訓部門，透過實體徵才活動強化與青年族群的接觸。第一線導遊、領隊與業務同仁為今年招募重點，入職後將提供系統化教育訓練與師徒制指導，打造高效人才梯隊。

五福旅遊指出，在匯率波動、地緣政治及旅遊成本升溫的背景下，消費者回歸理性、偏好高CP值商品與信任品牌。公司持續以「產品差異化、服務人性化、行銷數據化」三大方針深化經營根基，並審慎樂觀看待2025年整體旅遊市場動能。