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新普營收／4月66.18億元 月增0.84%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組龍頭新普（6121）5日公布今年4月營收為66.18億元，月增0.84%、年增8.82%，為5個月單月新高；累計新普今年前四個月營收達249.95億元、年增5.63%。新普今年4月營收增長，除了旗下負責非IT業務的AES-KY（6781）業績持續上揚、貢獻擴大外，新普自身在IT業務表現也略優於預期。

展望2025年，新普董事長宋福祥在營業報告書上表示，NB各品牌紛紛推出AI PC新產品刺激換機需求、Windows 10作業系統終止服務、教育標案等需求，可望持續帶動筆電成長動能，2025年預估全球筆記型成長率約為5%。

至於全球平板電腦市場，今年在升級潮流下，為滿足多元化市場需求，各品牌不斷優化產品提升規格，可望推動平板電腦今年出貨量增長約3%。全球智慧型手機銷量回到成長軌道後，今年預估持續增長，但增長幅度將趨緩。

新事業發展上，節能減碳、能源轉型及綠色能源仍是未來潮流，包括動力自行車（LEV）、大型資料中心、儲能系統市場等均呈現穩定成長。2025年新普集團對新事業發展仍是樂觀看待。

平板電腦 新普

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