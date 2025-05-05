中國信託證券輔導歐都納登錄興櫃 登錄價為38元

中國信託綜合證券積極協助臺灣企業加入資本市場，輔導全方位戶外探索領航者歐都納（2940）5日登錄興櫃交易，興櫃登錄價為38元，盤中最高來到47.3元，漲幅近25%。

歐都納成立於1975年為台灣專業戶外品牌先驅，主要銷售戶外旅遊及發泡商品，於1984年創立「ATUNAS」自有品牌並代理國外知名品牌，如Deuter、Vaude、Travelon等戶外相關用品；歐都納亦積極推廣登山活動，曾發起世界七大洲最高峰攀登計畫，其專業裝備及保暖服飾更克服嚴酷環境，於2023年打造專業登山品牌「EDGER」。歐都納目前在國內有57間實體門市，且積極推動品牌定位校準，積極參與國內外線上、實體會展與媒合活動，提升品牌能見度，以「戶外探索的全能夥伴」為品牌定位，深化台灣精品之形象。

歐都納2024年營收8.96億元、每股稅後盈餘（EPS）2.21元；展望2025年，預計將持續擴展門市，優化門市體質、汰弱留強，加速展店與門市營收成長，並推動數位轉型，在通路雙引擎OMO虛實整合策略下，強化線上線下營收和客單價雙成長。除此之外，未來將持續開發代理海外優質品牌，補足產品深度和廣度，以滿足消費者需求，並透過併購、合作等方式，正式進軍國際市場，擴大經營版圖，強化企業競爭力。

中國信託證券2024年成功輔導電動載具馬達專家富田電機（4590）登錄興櫃，並於2025年接連成功輔導資安產品加值服務銷售與提供資安顧問及營運服務大廠創泓科技（7714）掛牌上櫃及鞋類代工大廠中傑投資控股（6965）掛牌上市。中國信託證券將持續發掘優質企業，輔導更多海內外具有成長潛力的公司加入資本市場，共創臺灣企業榮景。