創控科技5月6日起競拍 預計5月21日掛牌上市

半導體先進製程AMC奈米監控設備廠商創控科技（6909）為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股6,079張，其中4,135張採競價拍賣，將從6日起展開競價拍賣投標，競拍底價為25元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過516張（仟股），並於5月12日開標，5月9日起展開公開申購，暫定承銷價為每股32元，預計5月21日正式掛牌上市，主辦承銷商為國泰證券。

創控目前資本額6.11億元，為台灣唯一精密氣體監測設備研發製造商，創控專注於生產製造AMC（氣態分子汙染物）及VOCs（揮發性有機氣體）監測分析設備，以自有品牌MiTAP系列產品行銷全球，產品廣泛應用於半導體產業及環境大氣監測等領域，目前半導體製程控管約占8成、環境空氣監測約2成，2024年營收4.96億元、營業利益7,874萬元、稅後淨利9,332萬元，分別成長21.99％、38.22％與0.21％，營收與本業獲利表現雙雙創下歷年新高，每股稅後純益（EPS）1.55元。

創控產品涵蓋微型採樣、分離模組及感測陣列等獨家專利核心技術，提供客戶完整的AMC監測解決方案，應用於半導體潔淨無塵室、濾網效率和製程溢散等氣體微汙染監測，隨著製程微縮，AMC監測應用從廠務環境端往設備及微環境拓展，創控也持續針對客戶需求開發具有價值的解決方案，去年下半年推出FMS 2000，針對晶圓傳送盒（FOUP）內部微環境常見汙染物進行即時監測，進軍半導體微環境監控，新產品與新客戶訂單的效益帶動下，今年第一季營收1.30億元，較去年同期大增135.97％，創下歷年同期新高，稅後淨利較去年同期轉盈至1,548萬元，每股稅後純益（EPS）0.26元，更是公司創立以來首度於淡季繳出獲利的佳績。

全球半導體先進製程積極擴產，創控在廠務環境端的AMC監測解決方案將隨半導體廠的資本支出成長，加上後續設備維護、核心模組耗材替換需求，以及客戶新增在設備及微環境AMC監測解決方案需求，創控將可保持優於產業成長幅度的量能，未來將持續開創更接近晶圓（Near Wafer）的微環境AMC監測解決方案，維持公司在半導體AMC監測的領先地位。此外，在環境大氣監測領域，MiTAP系列產品在地下水汙染、土壤監測、管制農藥使用量監控及垃圾掩埋場異味監測已有多項實績，在空氣汙染防制法規日益嚴謹，加上企業投入ESG永續發展的核心價值持續提升，創控亦樂觀期待環境空氣監測業務的成長。