聯寶4月營收7543萬元 創單月新高

聯寶（6821）公布2025年4月合併營收達7543萬元，繳出月增40.94％、年增94.11％，創單月新高；累計2025年1月至4月合併營收達2.14億元，較去年同期成長39.24％，也改寫歷年同期新高水準。

聯寶指出，受惠全球企業對高速傳輸網路需求的增加，加上歐系客戶對於旗下Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器回饋良好，帶動LAN類網路變壓器產品下單、出貨力道暢旺，進一步推升磁性元件業務較去年同期大幅成長129.57％，目前整體在手訂單能見度達六個月，有助於持續創造集團未來整體營運推升營運表現。

根據國際研調機構Markets and Markets報告指出，2023年Wi-Fi 7市場規模估計為10億美元，預計到2030年將達到242億美元，2023年至2030年的複合年增長率為57.2％。聯寶進一步表示，隨著全球5G與高速網路基礎建設加速推進，憑藉集團在磁性元件領域的深厚技術累積，特別是在Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器與PoE電源變壓器的關鍵技術優勢，且聯寶已與多家歐、美、亞洲網通大廠建立長期合作關係，公司亦積極深化既有客戶接單量能、拓展新客戶業務接單實績，持續創造整體營運良好成長動能。

展望2025年第2季，聯寶持審慎樂觀看法。聯寶看好全球5G FWA市場滲透率提升，網通相關大廠搶進新市場布局，有助於創造磁性元件業務良好發展條件，同時，聯寶仍積極擴大磁性元件業務接單，並持續投入高功率(大瓦特數)、輕薄短小、提升產品效能與創新應用等研發資源，並不斷精進生產、供應鏈管理，以靈活佈局即時掌握市場商機，有助於創造未來整體營運更上層樓。