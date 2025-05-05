智新生技8日登錄興櫃 參考價4元

RNA核酸新藥研發公司智新生技預計於8日正式登錄興櫃，每股參考價4元。董事長黃先龍表示，未來將持續深化技術優勢，加速推動新藥進入臨床階段，並積極尋求與國際藥廠的授權與合作機會，拓展全球市場布局。

智新生技*專注於以RNA核酸技術研發傳染性疾病治療藥物，目前開發中的候選藥物分別為預期治療COVID與流感的IG-001與IG-002，並計劃以「RNA核酸藥物研發」以及「核酸藥物包覆遞送技術」為基礎，並預計建置GMP先導工廠-製程研發中心，計劃打造世界級的「RNA核酸藥物研發平台」，加速推動RNA核酸藥物於傳染性疾病治療藥物的發展。

智新生技*所取得全球專屬授權的IG-001與IG-002的RNA核酸序列，可分別針對新冠病毒或流感病毒及其同類型變異株中高度相似且較不易出現變異的超保守序列片段進行基因沉默，進而精準抑制病毒複製，以控制病情達到療效。

智新生技*目前規畫以脂質奈米粒子（LNP）與外泌體（Exosome）做為RNA核酸藥物之包覆遞送載體，並開發治療新冠肺炎與冠狀病毒感染新藥IG-001，以及廣效型流感新藥IG-002。其中，IG-001已獲得澳洲政府BRIDGE計畫之統籌主辦機構Kirby研究所提供相當於500萬澳幣的研究資源挹注，並預計於今年下半年申請臨床一期試驗，加速推進商業化布局。

智新生技*總經理宋佩怡指出，RNA療法的關鍵在於如何有效且精準地將治療性RNA送達目標細胞，公司開發的LNP遞送技術具有組織靶向特性、良好的核酸包覆效率與優化的製程放大量能，而外泌體作為天然遞送載體，更具穿越生物屏障的潛力。公司將持續優化技術平台，擴展產品組合，以RNA為基礎，針對不同傳染性疾病開發精準療法，滿足尚未被滿足的醫療需求。

在市場競爭層面，宋佩怡進一步表示，儘管新冠肺炎及流感已有小分子藥物獲准上市，但核酸藥物作為創新療法，具備獨特優勢，包括預期副作用低、脫靶效應及藥物交互作用較少，且不易產生抗藥性。

宋佩怡指出，智新生技*研發的IG-001與IG-002，皆採用siRNA（短干擾RNA）基因編輯技術，具備高度專一性及能應對高突變率病毒的優勢，能顯著且有效地抑制病毒的複製與感染。未來有望替代現有療法，填補新冠肺炎與流感兩大傳染性疾病在醫療上的空窗，滿足尚未被滿足的醫療市場需求。

宋佩怡表示，治療新冠肺炎與冠狀病毒感染新藥IG-001預計於今年下半年申請臨床一期試驗，並在進展至關鍵里程碑後，啟動與國際藥廠的授權或共同開發談判，爭取簽約金與階段性里程碑資金挹注。