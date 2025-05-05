竹陞營收／4月5,506萬元 月增3.3%

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）5日公告今年4月營收5,506萬元，較上月增加3.3%，已經連續11個月營收正成長，和去年同月的3,415萬相較增加達61.2%。

累計114年1-4月營收2億292萬，和113年同期的1億722萬相較，增加金額為9,570萬，較113年同期增加89.25%，營收再創新高。

113年公司每股稅後淨利達6.03元，公司將於5月12日召開董事會，預計提報114年第1季合併財務報告，並於5月27日召開114年股東常會。

面對全球關稅政策不明朗，可能會為全球供應鏈帶來挑戰，目前竹陞經營團隊審慎面對並彈性應對，目前直接銷售美國占比尚低影響小，後續會持續關注並靈活調整。

竹陞科技表示，研發整合的遠程操控系統、遠程智能協同操控系統，不僅能回應指令，更能自主執行任務，將複雜問題分解為多步驟，並利用多種工具和資源達成客戶目標，整合Agentic AI（代理人人工智慧）及Physical AI(實體人工智慧)於產品生態系中。企業AI代理將成為AI工廠的核心驅動力，為各行各業帶來前所未有的智慧化與生產力提升。