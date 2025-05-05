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創櫃板再添生力軍！方鼎資訊公司5月7日登錄創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，方鼎資訊股份有限公司（7673）產業類別為數位雲端，將於5月7日登錄創櫃板。方鼎公司主要從事健康醫療資訊系統的開發及整合，自公司成立初期即從勞保及公保醫療申報軟體切入市場，提供符合衛福部及健保法令的醫療資訊系統至各層級院所。

該公司主要是採用Micorsoft Windows作業系統，使用微軟之開發工具，自行開發醫療資訊應用系統，已取得Microsoft認證合作夥伴（Microsoft Certified Partner）、健康資訊交換第七層協定（Health Level Seven）之國際認證，並已取得 ISO27001之認證。

該公司開發的健康醫療資訊系統主要包括急診、門診、住院、管理、行政及其他部門系統，同時可串接同業／異業之整合式設備，並提供量身訂做客製化功能開發及軟體擴充，系統上線後並持續提供相關軟體更新與維護。

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