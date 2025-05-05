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久禾光競價拍賣、底價60元 預計5月20日上櫃

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
光學鏡頭廠久禾光電預計5月下旬掛牌上櫃，總經理鄭錫勳24日出席媒體交流會表示，目前筆記型電腦鏡頭市占率已達30%，內部目標3年內超越50%。中央社
光學鏡頭廠久禾光電預計5月下旬掛牌上櫃，總經理鄭錫勳24日出席媒體交流會表示，目前筆記型電腦鏡頭市占率已達30%，內部目標3年內超越50%。中央社

筆電鏡頭廠久禾光電（6498）將於5月20日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總數4,910千股，其中3,808千股採競價拍賣，競拍底價為每股60元，將從5月5日起至114年5月7日止，每一投資者投標上限為491千股，將於114年5月9日上午10點開標；114年5月8日開始公開申購，公開申購暫訂承銷價72元，預計5月20日正式掛牌上櫃。

久禾光專攻筆電鏡頭，市占達三成，生產據點在江蘇句容市，台灣主要為研發據點。久禾光為STN LCD面板廠久正光電轉投資的鏡頭廠，目前久正光電集團持股久禾光36.26%，為最大股東，其次為佰鴻工業19.05%。公司預期，今年來自AI PC需求帶動，整體NB市場仍有5%成長，久禾光來自新客戶及新機種帶動，看好全年業績有望雙位數成長，隨新客戶拓展有成，內部目標，在筆電市場市占率從現有三成，三年內力拚市占過半。

久禾光目前來自筆電鏡頭營收占比高達95%，近年也積極開拓醫療3D鏡頭、內視鏡、工業機器視覺等應用，開拓新利基，預期五年內非筆電營收占比有望拉高至三成。久禾光今年首季營收2.56億元，年增33%，為同期新高，外界預期，上季獲利有望同步走揚。

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