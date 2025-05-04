昶瑞攻無人機 下旬上櫃

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

DC直流馬達吊扇龍頭廠昶瑞機電（7642）預計本月轉上櫃，董事長蔡翔如表示，公司除深耕DC吊扇，今年也將切入無人機產業，最新開發的無人機動力模組預計下半年開始出貨。

昶瑞已通過櫃買中心上櫃申請後，5月上旬進行競拍作業，預計5月下旬正式掛牌上櫃。昶瑞今年第1季合併營收2.05億元、年增12.3%，以目前接單狀況來看，上半年營收有望優於去年同期，下半年營運也會優於上半年。

昶瑞創立於2011年，目前資本額2.65億元，專注於提供DC直流馬達吊扇整機，中大型、戶外防水使用、自有設計與極高效能為其獨家特點。

除了吊扇產品外，昶瑞近年積極切入無人機產業，專注開發中大型無人機動力模組，其無人機動力模組已通過日系大廠測試認證且效能優於同業，預計今年下半年開始出貨，將成為公司未來成長的第二動能。

昶瑞表示，無人機動力模組初期已接獲約100套試產訂單，預期明年出貨上看500至1,000套，2027年保守估計達2,000套。

櫃買中心 無人機 營收

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