興櫃 去年營收增一成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2024年度財務報告公司家數為351家，均已依規定期限完成公告申報作業。經統計興櫃公司去年整體營收總計約5,585億元，年增522億元，成長10.3%，賺超過一個股本的興櫃公司有16家。

在每股稅後純益（EPS）方面，年度EPS超過10元的興櫃公司有16家；EPS為5元以上未達10元的公司計有31家；2元以上未達5元的公司計有75家；合計122家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司35%，此外，興櫃公司2024年度獲利公司家數計228家，占整體興櫃公司65%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司，值得投資人關注。

觀察興櫃公司中，電腦及周邊設備業及半導體業去年營收分別成長38%及27%，稅前淨利也分別成長41%及87%，於各類股族群中表現亮眼。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務資訊／公司營運」項下查閱，或至「單一公司>電子文件下載」項下查看財務報告電子書。

櫃買中心 興櫃

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