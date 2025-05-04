維田湧急單 營運喊衝

川普發動關稅戰，為工業電腦廠維田（6570）帶來美國客戶急單，隨著智慧製造、智慧交通業務成長，維田看好本季營收將優於首季及去年同期，對整體營運審慎樂觀。

維田表示，儘管確實有急單，但仍需考量運輸能力、公司產能及專案客製化等因素，目前看法是急單將造成單月營收波動較大，實際出貨時間不一定會落在第2季，也可能到第3季，仍要視個別專案狀況。

維田目前美國市場營收比重約30%至35%，歐洲地區則約過半，其餘為亞太、台灣、中國大陸等地。因應川普關稅，維田已與客戶討論漲價事宜，幅度依個別客戶而定。除透過漲價反映關稅新增成本之外，維田亦全面盤點生產狀態及零組件成本結構，持續優化製造流程，並加強控制生產成本，強化產品競爭力，同時與集團內部整合資源，共同應對。

維田預期，本季營收將優於首季與去年同期，整體營運審慎樂觀。法人估，維田本季營收有望季增雙位數百分比。

維田持續擴大布局美國市場，將於今（5）日至8日在美國休士頓，參加全美最大石油天然氣設備展「Offshore Technology Conference 2025」，展出全新防爆系列產品及邊緣運算工業電腦，公司期望在美國新政助力下，能在石油天然氣等能源市場搶占先機。