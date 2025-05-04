櫃買業績發表 連六發

因應上櫃公司第1季財報陸續公告，以及興櫃公司2024年度財報已全數出爐，櫃買中心為方便投資人瞭解上櫃、興櫃公司最新財務及業務資訊，規劃一系列共計六場次的櫃買市場業績發表會，13日起由新麥（1580）、全家餐飲等公司登場。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，時間分別為5月13日、19日、21日、22日、26日及27日，各場主題分別為「樂饗生活」、「興櫃新星」、「智慧物聯網」、「ESG智慧城市」、「科技與醫療」及「電子科技」等，與會公司包含新麥、德麥、全家餐飲、新特、立盈、精誠金融、普萊德、振曜、神準、崇友、衛司特、艾訊、力領科技、大學光、朋億*、信昌電、晶焱、崇越電等，邀請18家上櫃及興櫃公司參與。

櫃買中心指出，櫃買市場業績發表會是上櫃、興櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流的機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。投資人則可以藉由業績發表會，直接向多家公司高階主管面對面請益與溝通，長期以來投資人參與都相當熱絡並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加。

此外，為便於未能親自到場的投資人，櫃買中心表示，本系列各場次均提供現場直播，投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播，另各場次影音檔也將於會後上傳至櫃買中心網站供投資人瀏覽。