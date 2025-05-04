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穩懋營收 逐季走揚

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

砷化鎵代工廠穩懋（3105）受惠於5G、WiFi 7滲透率持續擴大，加上AI資料中心帶動光通訊相關產品高速成長，預期第1季營收落底，後續有望逐季回升；市場預估，穩懋的光通訊營收比重正逐漸擴大，有望成為業績主力。

穩懋日前召開法說會，今年首季因高毛利率產品出貨減少，致使產品組合不佳，單季每股純益0.04元，雖較去年第4季轉虧為盈，但較去年同期每股純益0.96元衰退許多，且低於市場預期。

法人指出，穩懋在光通訊方面，非3D感測的應用範圍擴大，因應AI資料傳輸發展，在中短距離光傳輸的VCSEL以及用於中長距的InP之DFB雷射光源已與客戶合作開發 ， 未來光通訊傳輸業務將是成長最快的領域。

業界人士指出，目前已有許多砷化鎵廠跨足光通訊市場，包括磊晶廠全新、代工廠穩懋等，惟現階段的營收比重仍不高，主要仍是以手機、基礎建設為主。

至於PA方面，根據研究機構預估，2025年5G手機滲透率從2024年的63%上升到69%。

光通訊 穩懋

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