光洋科大啖台積商機 相關營收占比拚翻倍增長

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
光洋科董事長黃啟峰。聯合報系資料照
光洋科董事長黃啟峰。聯合報系資料照

台積電衝刺2奈米量產，對靶材需求激增，主要供應商光洋科 （1785）營運看俏，法人看好隨著出貨規模放大，光洋科明年半導體靶材營收占比有機會翻倍增長，2027年相關占比再成長五成，後續有望成為台積電3奈米與2奈米獨家供應商，產品組合改善下，相關毛利率可達50%以上。

台積電2奈米產能供不應求，並於3月底舉行高雄廠擴產典禮，月產能規劃由原訂2萬片倍增至4萬片，未來朝每月10萬片邁進，推升靶材需求同步大增。

光洋科在國內銅錳材料領域處於領導地位，通過社創鉅先進材料部門的，積極擴充產能以滿足台積電需求。

業界指出，光洋科目前是台積電3奈米關鍵供應商，在具備優於同業的技術領先優勢下，推進到2奈米供應可期。

法人指出，目前銅錳材料（CuMn）占光洋科整體業績約15%，憑藉其卓越的貴金屬回收技術，並配合台積電的需求進行製程調整，看好光洋科有機會在未來五年獨家供應台積電3奈米、2奈米的機率愈加明朗。

伴隨供應量大增，法人認為，光洋科半導體靶材營收占比將顯著提升，2026年有望翻倍至30%，2027年進一步擴增至45%，改善的產品組合毛利率預期達50%以上。

光洋科專注於先進材料與循環經濟，通過獨特的商業模式，將廢棄物和生產殘料轉化為高純度金屬原料，實現資源的有效循環利用。光洋科目前有五座工廠，分布於中國大陸及台灣，員工數超過1,500人，憑藉其深厚的技術積累，不斷推進貴金屬綠色管理、薄膜材料及功能性陶瓷化合物等多個事業處的發展。

另一方面，光洋科緊跟AI需求增長、地緣政治變化以及氣候變遷等大趨勢，積極開拓半導體及雲端儲存市場。隨著數據量的急速增長，對高效能硬碟的需求也在上升。

光洋科 台積電 奈米

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