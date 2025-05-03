精測4月營收創同期高 南電創18個月高點
測試介面廠中華精測今天公布4月自結合併營收新台幣4.02億元，創歷年同期新高，IC載板大廠南電自結4月營收31.91億元，是2023年11月以來高點。
精測4月營收月增3.5%，較2024年同期成長81.5%，累計今年前4月自結合併營收15.54億元，年成長73.3%。
精測說明，4月業績受惠高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單動能，隨著車載晶片及智慧型手機次世代應用處理器（AP）測試訂單進入工程階段，預期第2季業績持續成長走勢。
精測指出，第2季車用半導體測試商機可期，其中車用IC測試載板挹注，全自製探針卡關鍵探針進入驗證，加上HPC晶片IC測試載板持續成長、新世代智慧型手機晶片探針卡接單回溫，預期第2季業績挑戰歷年同期新高。
南電自結4月營收月增3.4%、年增19.26%，累計今年前4月自結合併營收116.49億元，年增19.16%。
展望今年營運，南電先前預估業績目標年增兩位數百分比，積極布局人工智慧（AI）伺服器處理器大尺寸多層數IC載板，準備量產高階AI PC中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）應用IC載板。
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