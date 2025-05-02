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鑫科第1季 EPS 0.09元 展望正向

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

濺鍍靶材廠鑫科（3663）昨（2）日公布第1季財報，受惠併購效益與貴金屬業務，營收11.49億元，季減9.52%，年增110%，創下同期歷史新高；營業利益同步顯著增長834%至1,538萬元；歸屬母公司稅後淨利為924萬元，季減59.8%，年減13%，每股純益0.09元。

鑫科說明，首季營收大幅成長，主因去年5月起合併中鋼精材營收，加上本季貴金屬買賣相關營收金額較高，帶動營收與本業獲利顯著增長，營業毛利7,301萬元，季減12.04%，年增71.92%，但貴金屬業務毛利相對較低，且高毛利的半導體相關產品本季出貨占比較少，加上認列境外公司所得稅費用，最終稅後淨利較去年同期下滑。

展望今年，鑫科維持正向看法，營運可望溫和成長。法人分析，主要成長動能將來自扇出型面板級封裝（FOPLP）載板需求，隨著客戶驗證陸續完成並開始放量，加上與歐洲半導體大廠在車用、低軌衛星等領域合作深化，將為FOPLP帶來龐大需求。

鑫科併購中鋼精材的垂直整合效益持續發酵，擴大營收規模，也掌握更完整的技術鏈。公司在既有濺鍍靶材、貴金屬材料基礎上，積極拓展半導體級晶圓載具、重布線層（RDL）靶材等新機會，並看好去年起步的半導體零組件洗淨業務成長。多重動能加持下，法人預期鑫科營運有望展現強勁增長力道。

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